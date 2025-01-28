28.01.2025 (09:00)
Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО
Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» нанесли удар термобарическими снарядами по позициям ВСУ поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции.
В ходе боевой работы расчет ТОС-2 совершил марш на огневую позицию, произвел наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по вражеским позициям на дистанции около 6 км.
Корректировка и контроль поражения целей осуществлялась в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки.
«Тосочка», как и ее аналоги предыдущего поколения «Солнцепек» и «Буратино», предназначена для поддержки пехоты, танков, поражения огневых позиций, вывода из строя легкобронированной техники и транспорта противника.
Боекомплект «Тосочки» – 18 термических снарядов создают температуру в тысячи градусов по Цельсию на площади до 6 гектаров. В эпицентре поражения создаётся резкий перепад давления. Фактически ничто живое не может перенести такой удар.