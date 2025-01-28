28.01.2025 (09:00)

Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» нанесли удар термобарическими снарядами по позициям ВСУ поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы расчет ТОС-2 совершил марш на огневую позицию, произвел наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по вражеским позициям на дистанции около 6 км.

Корректировка и контроль поражения целей осуществлялась в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки.

«Тосочка», как и ее аналоги предыдущего поколения «Солнцепек» и «Буратино», предназначена для поддержки пехоты, танков, поражения огневых позиций, вывода из строя легкобронированной техники и транспорта противника.

Боекомплект «Тосочки» – 18 термических снарядов создают температуру в тысячи градусов по Цельсию на площади до 6 гектаров. В эпицентре поражения создаётся резкий перепад давления. Фактически ничто живое не может перенести такой удар.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице