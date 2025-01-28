28.01.2025 (08:30)

Артиллеристы уничтожили до 100 украинских националистов и несколько автомобилей на Кураховском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы уничтожили до 100 украинских националистов и несколько автомобилей на Кураховском направлении СВО

Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Южной группировки войск продолжают в круглосуточном режиме успешно уничтожать личный состав и технику украинских националистов, а также наносить удары по позициям ВСУ на кураховском направлении специальной военной операции.

Так расчеты орудий «Мста-Б» отдельной гвардейской артиллерийской бригады нанесли удары по выявленным операторами разведывательных беспилотных разведывательных аппаратов пунктам временной дислокации и позициям на опорных пунктах ВСУ, тем самым поддерживая действия штурмовых подразделений.

В то же время расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» мотострелкового полка нанесли массированный удар 122-мм реактивными снарядами по скоплению живой силы противника на окраине населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики.

«Как говорит наш начальник артиллерии - «на Отлично» - одни из лучших. Мы отрабатываем моментально, далеко и штурмовики всех нас хвалят, потому что, если работает реактивная артиллерия, то они сразу все спокойно находятся на своих местах... Ротация (прим. - ВСУ) была – ближе к сумеркам начиналась. Нам сказали цель – мы накрыли почти все Дачное, отработали одним пакетом сразу же, одна корректировка и, как сказали БПЛА, которые все это снимали - все прекрасно, отработали все. Никто не выжил, никто не вышел, движения больше никакого не было там» - рассказал о боевой работе командир взвода управления реактивной батареи с позывным «Небо».

В результате слаженной боевой работы артиллеристов Южной группировки войск, противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, а также несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и ротации личного состава ВСУ на передовых позициях.

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