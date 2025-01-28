28.01.2025 (08:00)

Операторы дронов группировки войск «Днепр» уничтожили бронеавтомобиль «Казак» и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы дронов группировки войск «Днепр» уничтожили бронеавтомобиль «Казак» и ратирующийся личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Операторы дронов мотострелкового полка общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и личный состав ВСУ, который производил ротацию на Ореховском направлении в Запорожской области.

Расчет обнаружил цель в ходе мониторингового полета и передал информацию на командный пункт.

Была поставлена задача выявить передвижение личного состава около автомобиля, чтобы одним ударом беспилотника нанести максимальный урон противнику.

После того, как оператором разведывательного дрона было выявлено движение военнослужащих ВСУ, цель поразил дрон камикадзе.

Выполняя свою работу, операторы дронов сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.

«Занимаемся, работаем на беспилотниках, на fpv, камикадзе, летаем, противника поражаем. Чаще всего работаем по технике, артиллерию ищем, так же работаем по живой силе противника.

Поддерживаем, помогаем штурмовикам нашим, работаем вместе с ними, в связке, когда ребята работают, помогаем им. Они чувствуют поддержку, потом говорят спасибо.

Буквально недавно уничтожили бронемашину «Казак», который проводил ротацию, помешали ротации противника, отработали. Но так много иностранной техники, разные бывают, М-113, Бредли часто заезжают. Артиллерия тоже бывала, расчеты бпла, тоже работаем связки с ребятами, которые на разведке летают, вот они нам дают цели, помогают.

Наш командир он придумал это все, позвал меня, будешь с нами работать, заниматься на дронах, я подумал и решил, что направление перспективное. Мы до сих пор учимся, много умеем, но все равно в процессе обучения постоянно находимся, изучаем, развиваемся», - рассказал заместитель командира взвода БпЛА с позывным «Карасик».

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