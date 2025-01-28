28.01.2025 (07:30)

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления БпЛА и СПГ-9 с расчетом ВСУ в зоне проведения СВО

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня и по координатам, полученным с помощью БпЛА, уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами и живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя нашим штурмовым подразделениям продвигаться вглубь обороны противника.

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат.

На кадрах экипаж танка Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО выдвигается на очередную боевую задачу. Танкисты в этот раз уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления БпЛА и СПГ-9 с расчетом ВСУ.

О движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха.

После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку.

Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию.

Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице