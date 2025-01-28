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28.01.2025 (07:00)

Артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» Новороссийских артиллеристов-десантников уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчёты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска, выполняющего боевые задачи в приграничных районах Курской области уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в лесном массиве.

Основная задача расчетов – это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укреплённым районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника. Поддерживают продвижение штурмовых групп.

Обнаружение противника и корректировку огня артиллерии производят с помощью средств воздушной разведки подразделений БпЛА.

Российские артиллеристы-десантники ведут стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 километров.

В ходе боевой работы артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ с укрывшимся с расчетом.

В результате совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов ВДВ цель была поражена и уничтожена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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