28.01.2025 (06:30)

Уссурийские десантники освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области

Минобороны России опубликовало кадры освобождения подразделениями Уссурийских десантников населенного пункта Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области

В приграничных районах Курской области подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения при поддержке огня артиллерии и ударов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА ) продолжили улучшение положения по переднему краю и, форсировав реку Снагость, освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в данном населенном пункте и его окрестностях, а также определили наиболее подходящие для штурма подступы к населенному пункту.

В результате контрбатарейной борьбы, артиллерия ВДВ подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Расчеты БпЛА, ударами аппаратов, управляемыми по оптоволоконным проводам вывели из строя и уничтожили артиллерию, танки и бронированную технику, прикрывавшие обороняющиеся подразделения ВСУ.

Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники малыми группами пошли на штурм.

Операторы БпЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения, а также уничтожали вновь выявленные огневые точки противника.

В дальнейшем, штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

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