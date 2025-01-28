28.01.2025 (06:00)
Артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили цели ВСУ в ДНР
Артиллерийские расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили живую силу и опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.
Военнослужащие получили от разведчиков координаты района, где противник сосредоточил бронированную технику и оборудовал огневые точки. Экипажи боевых машин прибыли на позиции, навели орудия на цель и беглым огнем поразили все выявленные с воздуха объекты ВСУ на дальности свыше 20 км.
Корректировка ведения огня и фиксирование уничтожения целей производилась в реальном времени с помощью комплекса беспилотного летательного аппарата «Орлан-30».
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