28.01.2025 (05:30)
Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост
Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники.
Возведение понтонной моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений. С помощью современного оборудования проводится проверка берегового ландшафта на проходимость техники, а также осмотр дна реки.
Затем к реке подъезжает грузовой автомобиль «КамАЗ» и сбрасывает в воду секции, которые раскрываются, как лепестки.
Как только 7-тонное речное звено раскрывается, расчёт сразу же фиксирует несколько понтонов между собой. В это время следующее звено уже готово к сбросу. Далее все звенья соединяются в полноценный мост. Соединять секции между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460, способный перевозить более 50 тонн.
Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о более лёгкой технике.
Установка понтонного моста производилась в сложных условиях. Возведение моста подвергалось опасности из-за возможного обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами противника.
Возведение подобных мостов и паромов обеспечивает безопасную переправу военной техники, поскольку паромы не привязаны к местности и способны менять место дислокации.