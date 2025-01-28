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28.01.2025 (05:30)

Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост

Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники.

Возведение понтонной моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений. С помощью современного оборудования проводится проверка берегового ландшафта на проходимость техники, а также осмотр дна реки.

Затем к реке подъезжает грузовой автомобиль «КамАЗ» и сбрасывает в воду секции, которые раскрываются, как лепестки.

Как только 7-тонное речное звено раскрывается, расчёт сразу же фиксирует несколько понтонов между собой. В это время следующее звено уже готово к сбросу. Далее все звенья соединяются в полноценный мост. Соединять секции между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460, способный перевозить более 50 тонн.

Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о более лёгкой технике.

Установка понтонного моста производилась в сложных условиях. Возведение моста подвергалось опасности из-за возможного обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами противника.

Возведение подобных мостов и паромов обеспечивает безопасную переправу военной техники, поскольку паромы не привязаны к местности и способны менять место дислокации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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