28.01.2025 (05:30)

Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост

Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост для обеспечения прохождения военной и гражданской техники.

Возведение понтонной моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений. С помощью современного оборудования проводится проверка берегового ландшафта на проходимость техники, а также осмотр дна реки.

Затем к реке подъезжает грузовой автомобиль «КамАЗ» и сбрасывает в воду секции, которые раскрываются, как лепестки.

Как только 7-тонное речное звено раскрывается, расчёт сразу же фиксирует несколько понтонов между собой. В это время следующее звено уже готово к сбросу. Далее все звенья соединяются в полноценный мост. Соединять секции между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460, способный перевозить более 50 тонн.

Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о более лёгкой технике.

Установка понтонного моста производилась в сложных условиях. Возведение моста подвергалось опасности из-за возможного обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами противника.

Возведение подобных мостов и паромов обеспечивает безопасную переправу военной техники, поскольку паромы не привязаны к местности и способны менять место дислокации.

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