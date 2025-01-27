27.01.2025 (23:15)

Военнослужащие ЦВО приняли участие в памятном митинге в ознаменование 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Кузбассе

Военнослужащие ЦВО приняли участие в памятном митинге в ознаменование 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда на Мемориальном комплексе в городе Юрга Кемеровской области.

В ходе мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания жителей и защитников блокадного города и возложили цветы к плите Города-Героя «Ленинград».

Участниками памятного мероприятия стали военнослужащие ЦВО, ветераны, представители Администрации города, юнармейцы и др.

Справочно:

27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом (ныне - Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города - снята. Блокада города-героя, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. За это время фашисты сбросили на город 107 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов, погибло 632 тысячи человек (по информации, прозвучавшей на Нюрнбергском процессе), по другим данным эта цифра достигает 1 млн. 97% жителей Ленинграда умерли от голода и только 3% - погибли вовремя бомбёжек.

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