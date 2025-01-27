27.01.2025 (22:45)

Военнослужащие спецназа ЦВО отработали уничтожение опорных пунктов «боевиков» в Самарской области

Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа отработали уничтожение опорных пунктов «боевиков» под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр-М СпН» в Самарской области.

Практические действия прошли на полигоне Новая Бинарадка. По замыслу разведывательные группы провели разведку местности с помощью беспилотников и обнаружили незаконные вооруженные формирования. Разведчики выдвинулись к замаскированному лагерю условного противника и уничтожили его, используя автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», снайперские винтовки СВДС и гранатометы РПГ-26. Огневую поддержку разведгруппам оказывали бронеавтомобили «Тигр-М СпН» с автоматическими станковыми гранатометами АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберными пулемётами «Корд». Тактические действия проходили под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции (СВО).

В практических действиях приняли участие более 30 военнослужащих, было задействовано около 5 единиц военной и специальной техники.

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