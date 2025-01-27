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27.01.2025 (22:15)

Военнослужащие ЦВО в Сибири совершенствуют навыки армейской тактической стрельбы

С военнослужащими мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) прошли практические занятия по армейской тактической стрельбе на полигоне в Кемеровской области.

В ходе планового мероприятия боевой подготовки военнослужащие выполнили стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника из пистолетов систем Ярыгина и Макарова, автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов на дистанциях от 100 до 400 м из различных положений, а также выполнили нормативы по скрытному перемещению между боевыми позициями. Для создания условий максимально приближенных к боевым, использовались средства имитации и дымы.

Особенностью упражнений тактической стрельбы является меняющаяся мишенная обстановка, когда перед стрелком внезапно появляются различные цели, очерёдность поражения которых он должен определить самостоятельно, выбрав при этом подходящее оружие и оптимальную огневую позицию.

Подготовка военнослужащих соединения проходит под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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