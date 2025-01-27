27.01.2025 (23:30)

Расчеты БЛА ЦВО обеспечили уничтожение огневых позиций условного противника на занятиях в Алтайском крае

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по обнаружению местоположения огневых позиций условного противника в ходе занятий по боевой подготовке в Алтайском крае.

В ходе практических действий воздушные разведчики выдвинулись в назначенный район и при помощи БЛА квадракоптерного типа выявили местоположение огневых позиций «противника», координаты которых были переданы артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара. Кроме этого, в ходе занятий военнослужащие изучили приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также отработали технику скрытного перемещения в составе малых групп с использованием защитных свойств рельефа местности.

Занятия проводились под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт работы в зоне проведения специальной военной операции. В отработке практических действий было задействовано около 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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