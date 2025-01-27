27.01.2025 (23:00)

Передвижная выставка «Аллея российской славы» открылась в Екатеринбурге

Передвижная выставка «Аллея Российской Славы» открылась в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Мероприятие организовано в рамках проведения в России Года защитника Отечества, в целях сохранения исторической памяти, в ознаменовании 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции.

На выставке представлены бюсты защитников Отечества, начиная с князя Владимира и завершая бюстом Героя России Владимира Жоги. Отдельно сформированы экспозиции, посвящённые участнику Великой Отечественной войны, военному журналисту Алексею Высоцкому и его супруге Александре Высоцкой, а также советскому поэту, автору множества бардовских песен, в том числе и на тему Великой Отечественной войны Владимиру Высоцкому.

Гостями на открытии выставки стали представители командования ЦВО, органов власти, общественные деятели, военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных на Урале, ветераны военной службы, участники СВО, юнармейцы и воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища. В завершении мероприятия перед зрителями выставки, с концертной программой, выступил народный артист России Дмитрий Певцов.

Ознакомиться с экспонатами, которые представлены в фойе второго этажа ведомственного культурного учреждения, может каждый желающий в течении 10 дней, с 25 января по 3 февраля.

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