27.01.2025 (21:30)

Скрытую систему управления войсками организовали связисты ЦВО в Сибири

Военнослужащие соединения связи Центрального военного округа (ЦВО) организовали скрытое управление войсками, установив устойчивую радиосвязь по защищенному каналу связи между пунктами управления в ходе проведения радиотренировки в Новосибирской области.

В ходе мероприятия боевой подготовки связисты совершили марш в назначенный район, где выполнили нормативы по развертыванию аппаратных связи и их маскировку на местности. Для отработки практических действий по установлению связи военнослужащие использовали станции связи Р-166-05 «Артек» и П-260 «Редут», а также ретрансляционные станции Р-419 Л1 и Р-431 АМ для обеспечения передачи видеосигнала между командными пунктами. Кроме этого, военнослужащие отработали задачи по охране и обороне узла связи, а также отражения нападения на него диверсионно-разведывательной группы условного противника.

К мероприятию боевой подготовки было привлечено более 50 военнослужащих соединения связи ЦВО.

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