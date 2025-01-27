27.01.2025 (21:45)

«Бастионы» поразили условные цели в море

В соответствии с планом боевой подготовки расчеты береговых ракетных комплексов Балтийского флота в Калининградской области провели тренировки по нанесению ударов по морским целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов.

К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.

Ракетные комплексы "Бастион" Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским целям. В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет. В качестве кораблей условного противника выступили суда Балтийской военно-морской базы флота, в настоящее время выполняющие задачи в море.

К отработке задач привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Справочно:

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».

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