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27.01.2025 (18:30)

Военнослужащие Ленинградского военного округа приняли участие в торжественно-траурном мероприятии, посвященном 81-й годовщине освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады

Военнослужащие Ленинградского военного округа приняли участие в торжественно-траурных и праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады, прошедших на территории Пискаревского мемориального кладбища.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Воинские почести отдали военнослужащие роты Почётного караула и оркестра штаба ЛенВО.

К главному символу стойкости и мужества защитников блокадного Ленинграда – мемориалу на Пискарёвском кладбище – возложил венок и цветы от командования и Военного совета ЛенВО заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

Для обеспечения правопорядка при проведении мероприятий были выделены команды военнослужащих военной полиции и комендатуры, работающие в содействии с сотрудниками МВД и Росгвардии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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