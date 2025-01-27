27.01.2025 (17:30)

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев почтил память погибших в ходе блокады Ленинграда

Сегодня, в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев вместе с делегацией Главного командования ВМФ принял участие в траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать –Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Также в торжественно-траурной церемонии приняли участие ветераны Военно-Морского Флота.

27 января 1944 года закончилась одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Полностью была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Блокада Ленинграда стала самой тяжёлой блокадой в истории человечества.

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