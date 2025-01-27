27.01.2025 (22:30)

Военнослужащие морской пехоты Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области

Военнослужащие подразделения морской пехоты Балтийского флота выполнили нормативы по огневой подготовке в Калининградской области.

К занятиям было привлечено свыше ста морских пехотинцев, боевые стрельбы проводились на полигоне Балтийского флота.

Перед выполнением нормативов по огневой подготовке военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического прицела, правила стрельбы.

Морские пехотинцы в составе отделений выполнили боевые стрельбы из АК-12, СВД, гранатометов РПГ-7 и АГС-17, а также из основного вооружения бронетранспортёра БТР-82А- 14,5 мм крупнокалиберного пулемёта КПВТ и пулемёта ПКТ.

Стрельбы на полигоне выполнялись по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника.

Морские пехотинцы выполняют тактико-огневые упражнения стрельб по новейшей методике, адаптированной к условиям современного боя, которые характеризуются одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения, средств разведки и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице