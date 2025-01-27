27.01.2025 (20:30)

Мероприятия, посвящённые 81 годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, прошли в регионах дислокации ЦВО

Мероприятия, посвящённые 81 годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, с участием воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ), участников юнармейского движения и курсантов военного учебного центра Уральского федерального университета, прошли в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО).

Для суворовцев был организован просмотр документального фильма «Непокорённый Ленинград», в котором рассказывается о блокаде города на Неве. В ходе просмотра киноленты юноши узнали о том, как происходила оборона Ленинграда, подвигах, совершённых жителями и советскими солдатами, защищавших осаждённый город. По окончанию ребята поделились впечатлениями и эмоциями об увиденном, отметили важность знания истории и сохранения последующими поколениями памяти о героизме предков, проявленном в годы войны. Кроме того, в память о погибших ленинградцах и его защитников личный состав училища присоединился к патриотической акции «Свеча в окне».

Для участников юнармейского движения в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах были проведены уроки мужества, исторические викторины, организованы просмотры документальных и художественных кинолент. Кроме того, школьники навестили жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионах Урала.

Будущие офицеры традиционно провели акцию «Блокадный хлеб». Курсанты военного учебного центра УрФУ раздали свердловчанам по кусочку хлеба весом – 125 грамм. Также молодые люди вместе с хлебобулочным изделием вручили жителям и гостям Екатеринбурга карточку, в которой указана краткая информация о блокаде, порядке выдачи продуктов населению и имена тех, кто ценой своей жизни отстоял город.

Справочно:

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Прорыв блокады Ленинграда был совершён годом раньше - 18 января 1943 года - когда советские войска освободили Шлиссельбург, после чего был образован сухопутный коридор, связывающий Ленинград с внешним миром.

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