27.01.2025 (19:30)

Курсанты ТВВИКУ победили на чемпионате инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища победили на чемпионате инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) по армейскому рукопашному бою. Турнир прошёл на базе одного из спортивных центров Тюмени.

Участие в соревнованиях приняли 17 команд: военнослужащие инженерных подразделений соединений и воинских частей, дислоцированных в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Башкортостане, Бурятии, Тюменской, Владимирской, Нижегородской и Московской областях, а также курсанты ТВВИКУ. Спортсмены, у большинства из которых богатый опыт участия в соревнованиях различного уровня, оценивались в личном и общекомандном зачёте по олимпийской системе.

«Армейский рукопашный бой — военно-прикладной вид спорта. Это универсальная боевая система подготовки военнослужащих к ведению боевых действий. Она включает в себя различные приёмы из различных видов единоборств. Все это помогают нашим военнослужащим выполнять задачи, в том числе и в зоне специальной военной операции», — сказал начальник кафедры физической подготовки училища полковник Дмитрий Яковлев.

По результатам чемпионата победу одержала команда будущих офицеров – курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. «Серебро» завоевали военнослужащие межвидового регионального учебного центра инженерных войск ВС РФ, дислоцированного в Нижегородской области. Замкнула тройку лидеров сборная команда отдельного гвардейского инженерного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Башкортостан. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, были выявлены наиболее подготовленные военнослужащие, каждый из них вошёл в сборную команду инженерных войск для участия в чемпионате ВС РФ по армейскому рукопашному бою.

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