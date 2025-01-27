27.01.2025 (14:30)
На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине плавание с автоматом
Во Владивостоке на базе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ) состоялся чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине плавание с автоматом.
Всего в соревновании приняли участие более 50 военнослужащих в составе 10 команд, представляющих соединения и воинские части Тихоокеанского флота (ТОФ). Кроме того, военные спортсмены также приняли участие в личном зачёте. Плавание проводилось на дистанции 100 метров с оружием в военной форме одежды.
Победителями чемпионата стали военнослужащие команды Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова. Второе призовое место заняла команда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, а бронза досталась военнослужащим штаба Тихоокеанского флота.
По результатам чемпионата более 40 военнослужащих, участвовавших в состязании, выполнили нормативы на присвоение различных спортивных разрядов.