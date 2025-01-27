Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2025 (14:30)

На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине плавание с автоматом

Во Владивостоке на базе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ) состоялся чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине плавание с автоматом.

Всего в соревновании приняли участие более 50 военнослужащих в составе 10 команд, представляющих соединения и воинские части Тихоокеанского флота (ТОФ). Кроме того, военные спортсмены также приняли участие в личном зачёте. Плавание проводилось на дистанции 100 метров с оружием в военной форме одежды.

Победителями чемпионата стали военнослужащие команды Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова. Второе призовое место заняла команда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, а бронза досталась военнослужащим штаба Тихоокеанского флота.

По результатам чемпионата более 40 военнослужащих, участвовавших в состязании, выполнили нормативы на присвоение различных спортивных разрядов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false