27.01.2025 (14:30)

На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине плавание с автоматом

Во Владивостоке на базе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ) состоялся чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине плавание с автоматом.

Всего в соревновании приняли участие более 50 военнослужащих в составе 10 команд, представляющих соединения и воинские части Тихоокеанского флота (ТОФ). Кроме того, военные спортсмены также приняли участие в личном зачёте. Плавание проводилось на дистанции 100 метров с оружием в военной форме одежды.

Победителями чемпионата стали военнослужащие команды Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова. Второе призовое место заняла команда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, а бронза досталась военнослужащим штаба Тихоокеанского флота.

По результатам чемпионата более 40 военнослужащих, участвовавших в состязании, выполнили нормативы на присвоение различных спортивных разрядов.

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