27.01.2025 (22:00)

Конкурс знамённых групп среди юнармейцев прошел в Омской области

Участники юнармейских отрядов Омской области приняли участие в смотре-конкурсе знамённых групп.

В рамках конкурса юные патриоты продемонстрировали навыки строевой подготовки и действия в команде: вынос знамени в парадном положении, преклонение знамени, показ знамени, передача знамени без посредника другой знаменной группе, вынос знамени в походном положении.

Всего в конкурсе приняли участие 19 команд в очном и 78 команд в заочном этапах. Результаты участников оценивала судейская коллегия в состав которой входили военнослужащие Центрального военного округа, Омского автобронетанкового инженерного института.

По итогам мероприятия все команды были награждены памятными сертификатами, а победители дипломами и ценными призами.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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