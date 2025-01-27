27.01.2025 (22:00)
Конкурс знамённых групп среди юнармейцев прошел в Омской области
Участники юнармейских отрядов Омской области приняли участие в смотре-конкурсе знамённых групп.
В рамках конкурса юные патриоты продемонстрировали навыки строевой подготовки и действия в команде: вынос знамени в парадном положении, преклонение знамени, показ знамени, передача знамени без посредника другой знаменной группе, вынос знамени в походном положении.
Всего в конкурсе приняли участие 19 команд в очном и 78 команд в заочном этапах. Результаты участников оценивала судейская коллегия в состав которой входили военнослужащие Центрального военного округа, Омского автобронетанкового инженерного института.
По итогам мероприятия все команды были награждены памятными сертификатами, а победители дипломами и ценными призами.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.