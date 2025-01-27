27.01.2025 (21:00)
Экипажи вертолетов российской авиабазы в Армении отрабатывают полеты в режиме «невидимки»
Экипажи армейской авиации военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях.
Летчики отрабатывают задачи по взлету и посадке на ограниченные площадки и полеты по заданным маршрутам. Особое внимание при подготовке экипажей уделяется выполнению полетов в режиме «невидимка», исключительно с выключенными приборами освещения и внешними опознавательными сигналами.
Все плановые задачи, поставленные в ходе учебно-тренировочных полетов, летчики военной базы ЮВО выполнили в полном объёме.
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