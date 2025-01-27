27.01.2025 (20:00)

Занятия по тактической медицине провели в мотострелковом соединении ЮВО в Чеченской Республике

Опытные инструктора по тактической медицине Южного военного округа (ЮВО) провели практические занятия с личным составом мотострелкового соединения, дислоцированного в Чеченской Республике.

В процессе выполнения практических упражнений по медицинской подготовке, особое внимание уделялось вопросам быстрой и качественной остановки кровотечения, эвакуации условно раненого, правильности применения медицинских препаратов, с учетом опыта выполнения аналогичных задач в ходе специальной военной операции.

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