27.01.2025 (19:00)

Во Владикавказе состоялся открытый чемпионат по дзюдо среди военнослужащих 58-й гвардейской ОА ЮВО

Во Владикавказе прошел открытый чемпионат по дзюдо среди военнослужащих 58-й гвардейской общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа (ЮВО).

В соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих в составе 11 команд, представляющих соединения и воинские части армии. Спортсмены состязались в 7 весовых категориях – от 58 кг и заканчивая силачами в абсолютной весовой категории свыше 100 кг.

Силу и технику участников оценивала коллегия судей на двух оборудованных точках.

«У нас проводится седьмой по счету чемпионат 58-й армии по дзюдо. Чемпионат проводится в рамках спартакиады армии, в которую входит 7 видов спорта. В дальнейшем после этого чемпионата сборная команда 58-й армии, лучшие в своих весовых категориях, примут участие в чемпионате ЮВО, который будет проходить в Майкопе», – пояснил помощник командира бригады управления 58 ОА по физической подготовке - начальник физической подготовки Кирилл Соромытько.

Победители и призеры в своих весовых категориях получили призы и ценные подарки от командования армии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице