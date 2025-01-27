27.01.2025 (18:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области

Граждане, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают участники спецоперации.

«Меняются передвижения на фронте, что-то придумывают новое и естественно мы должны знакомить ребят с этим, чтобы для них это было не в новинку», - рассказывает инструктор по армейской тактической стрельбе с позывным «Митяй».

Подготовка личного состава проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Основной упор делается на налаживании взаимодействия в составе тактических групп (двойках, тройках), осуществлять штурм здания противника, а также производить контролируемый отход.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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