27.01.2025 (10:00)

Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте

В пункт постоянного базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения «Архангельск» проекта «Ясень-М».

На пирсе подводников встречали командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко, командир соединения подводных лодок контр-адмирал Павел Булгаков, гости из Санкт-Петербурга, представители администрации закрытого административно-территориального образования город Заозёрск, сослуживцы, родные и близкие моряков.

По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Александра Гладкова, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова с прибытием в пункт постоянного базирования экипаж корабля поздравил командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко. Он выразил уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки «Архангельск» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России и отметил, что это уже третий корабль четвертого поколения в составе соединения.

Слова напутствия экипажу крейсерской подводной лодки от имени кораблестроителей передал представитель АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» ветеран ВМФ России Александр Федотенков.

Настоятель Воскресенкого Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга игумения София передала командиру подводной лодки икону Святого Архангела Михаила, освященную митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Командир корабля капитан 1 ранга Александр Гладков заверил присутствующих, что экипаж и впредь своевременно и в назначенный срок будет выполнять все поставленные перед ним задачи на благо нашей Великой Родины.

В ближайшее время экипажу атомной подводной лодки «Архангельск» предстоит отработать задачи курса подготовки, после чего корабль войдёт в состав сил постоянной готовности Северного флота.

Справочно:

27 декабря прошлого года в Северодвинске под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева на предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России атомного подводного крейсера «Архангельск».

Подводный крейсер «Архангельск» зачислен в боевой состав соединения подводных сил Северного флота, того же, где проходит службу головной корабль проекта 885 «Ясень» под названием «Северодвинск» и головной корабль проекта «Ясень-М» «Казань». Командует первым экипажем атомной подводной лодки «Казань» капитан 1 ранга Александр Гладков, которому выпала честь впервые поднимать Андреевский флаг на корабле.

Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

«Архангельск» станет пятым кораблем проекта «Ясень-М» в составе российского флота. Его предшественник «Казань» участвовал в походе на Кубу летом прошлого года.

«Архангельск» был заложен в 2015-ом и спущен на воду в конце ноября 2023 года. Сейчас на разных стадиях строительства находится еще четыре такие подводные лодки.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. Это позволяет подводным лодкам класса «Ясень-М» вносить свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице