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27.01.2025 (15:00)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота совершенствуют штурмовые действия

На полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) «Бамбурово» под руководством инструкторов личный состав продолжает совершенствование   тактических приёмов при штурме опорных пунктов условного противника.

В ходе курса боевой подготовки на полигоне военнослужащие в полном объёме проходят теоретическое и практическое обучение действиям по штурму зданий, уничтожению укреплений и блиндажей, а также по огневому подавлению противника из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия.

Штурмовые действия проводились после нанесения огневого поражения артиллерией и   FPV-дронов по уничтожению огневых средств на основании опыта, полученного в ходе специальной военной операции подразделениями бригад морской пехоты.

 Особое внимание уделялось действиям личного состава в ходе комплексного занятия при окончании боезапасов, эвакуации раненого военнослужащего и оказании первой помощи во время боя.

Морские пехотинцы отработали порядок досмотра и зачистки блиндажей, перекрытых щелей и «лисьих нор». Также военнослужащие отработали взаимодействие между штурмовыми группами и расчётами БПЛА.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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