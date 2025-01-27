27.01.2025 (15:00)
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота совершенствуют штурмовые действия
На полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) «Бамбурово» под руководством инструкторов личный состав продолжает совершенствование тактических приёмов при штурме опорных пунктов условного противника.
В ходе курса боевой подготовки на полигоне военнослужащие в полном объёме проходят теоретическое и практическое обучение действиям по штурму зданий, уничтожению укреплений и блиндажей, а также по огневому подавлению противника из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия.
Штурмовые действия проводились после нанесения огневого поражения артиллерией и FPV-дронов по уничтожению огневых средств на основании опыта, полученного в ходе специальной военной операции подразделениями бригад морской пехоты.
Особое внимание уделялось действиям личного состава в ходе комплексного занятия при окончании боезапасов, эвакуации раненого военнослужащего и оказании первой помощи во время боя.
Морские пехотинцы отработали порядок досмотра и зачистки блиндажей, перекрытых щелей и «лисьих нор». Также военнослужащие отработали взаимодействие между штурмовыми группами и расчётами БПЛА.