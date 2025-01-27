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27.01.2025 (14:00)

В Приморском крае с военными связистами ВВО проведена тренировка по развертыванию полевого подвижного пункта управления

В Приморском крае с военнослужащими соединения управления гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведена тренировка по развертыванию полевого подвижного пункта управления и обеспечению устойчивой и непрерывной  связи с вышестоящим руководством.

Во время занятий, военнослужащие отработали порядок развертывания полевого подвижного пункта управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.

В ходе тренировки, особое внимание уделялось вопросам резервирования дополнительных каналов связи в случае  блокировки основного  техническими средствами условного противника.

При решении поставленных задач применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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