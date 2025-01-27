27.01.2025 (14:00)
В Приморском крае с военными связистами ВВО проведена тренировка по развертыванию полевого подвижного пункта управления
В Приморском крае с военнослужащими соединения управления гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведена тренировка по развертыванию полевого подвижного пункта управления и обеспечению устойчивой и непрерывной связи с вышестоящим руководством.
Во время занятий, военнослужащие отработали порядок развертывания полевого подвижного пункта управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.
В ходе тренировки, особое внимание уделялось вопросам резервирования дополнительных каналов связи в случае блокировки основного техническими средствами условного противника.
При решении поставленных задач применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.