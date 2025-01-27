27.01.2025 (13:00)

Мотострелки ВВО в Забайкалье осваивают тактическую медицину

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае с военнослужащими, в рамках дополнительной подготовки организованы занятия по тактической медицине.

Обучение проходит на полигоне «Борзя-Новая» в ходе занятий по тактической, огневой и инженерной подготовке.

Военнослужащие учатся действовать в условиях максимально приближенных к «боевым», с использованием штатного стрелкового оружия, средств имитации и холостых боеприпасов.

Под руководством профессиональных инструкторов – специалистов медицинской службы военнослужащие обучаются навыкам по применению табельных и подручных средств, при оказании доврачебной помощи, само и взаимопомощи при ранениях различной степени тяжести, проведению мероприятий экстренной терапии в различных ситуациях. Кроме того, личный состав приобретает практические навыки по правильной транспортировке пострадавших с поля боя, а также применению противошоковых препаратов.

В ходе отработки учебных задач особое внимание уделяется вопросам поиска и оказания помощи условно пострадавшим в темное время суток.

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