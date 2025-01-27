27.01.2025 (12:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают навыки стрельбы из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают навыки стрельбы по живой силе условного противника из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр».

В ходе проведения занятий на специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие выполняют боевые стрельбы 40-мм выстрелами с осколочной гранатой. Мотострелки поражают цели, имитирующие живую силу условного противника.

Стрельба из подствольного гранатомета ведётся как прямой, так и непрямой (навесной траекторией) наводкой. Максимальная дальность стрельбы составляет 400 метров, а минимальная порядка 200 метров.

Помимо этого, при присоединенном подствольном гранатомёте ГП-25 «Костёр» стрелок также может вести огонь боеприпасами 5,45-мм из самого автомата «Калашникова».

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