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27.01.2025 (11:00)

В Доме офицеров Белогорского гарнизона прошли мероприятия, посвященные 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Амурской области военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) посетили музей Дома офицеров Белогорского гарнизона. Для военнослужащих по призыву проводился урок истории, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

После краткой экскурсии по музею с личным составом встретился член Российского союза писателей, председатель литературного объединения (ЛИТО) Белогорского гарнизона - писатель, поэт Анатолий Горохов. Он рассказал о памятных героических днях блокады Ленинграда, захвате саперным батальоном одной из высот в ходе Синявинской операции, прочитал стихи собственного сочинения, а также рассказал о работе ЛИТО Белогорского гарнизона, дал напутствия военнослужащим.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Культура
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