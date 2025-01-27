27.01.2025 (16:00)

В Приамурье связисты ВВО организовали закрытые каналы в ходе тренировки

С военнослужащими подразделений связи общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, состоялась тренировка по организации связи. Занятия прошли на полигонах связи соединений.

В ходе тренировки личный состав подразделения связи развернул полевой узел связи для организации взаимодействия вышестоящего штаба с подчинёнными подразделениями.

Военнослужащие установили связь для управления соединениями и воинскими частями, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры и спутниковых каналов связи.

При ведении переговоров по закрытым каналам связи, было установлено подавление основного канала связи условным противником, после чего связисты поочерёдно выполнили переходы на резервные: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Подобные тренировки носят плановый характер и направлены на повышение профессионального уровня военных специалистов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице