27.01.2025 (09:00)

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зелёное Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зелёное Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.

После штурмовики зашли на позиции ВСУ и уничтожили противника, который не пожелал сдаваться.

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

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