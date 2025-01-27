27.01.2025 (09:00)
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зелёное Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении
В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций.
После штурмовики зашли на позиции ВСУ и уничтожили противника, который не пожелал сдаваться.
Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
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