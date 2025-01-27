27.01.2025 (08:30)
Морпехи группировки войск «Восток» сорвали ночную ротацию ВСУ в ДНР
Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Восток» сорвали ночную ротацию украинских националистов на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО.
Противник пошёл на хитрость, решив доставить личный состава, а также боекомплект и продовольствие на огневые позиции, но наш оператор БпЛА своевременно обнаружил перемещение техники и доложил на командный пункт артиллерии.
Получив координаты целей, артиллеристы выехали на огневые позиции и нанесли удар, применив 122-мм реактивные снаряды. Средствами объективного контроля было зафиксировано уничтожение пяти боевых бронированных машин, станции радиоэлектронной борьбы и боле 20 украинских националистов.
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