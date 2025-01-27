27.01.2025 (08:00)

Экипаж танка Т-80БВ Южной группировки уничтожил бмп и танк на Часовярском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж танка Т-80БВ Южной группировки уничтожил бмп и танк на Часовярском направлении

На часовярском направлении специальной военной операции операторами разведывательных БпЛА Южной группировки войск были выявлены танк с тралом и боевая машина пехоты ВСУ, двигавшиеся к линии боевого соприкосновения для доставки личного состава на позиции. Командованием подразделения было незамедлительно принято решение нанести удар по выявленным целям.

Экипаж танка Т-80БВ отдельной мотострелковой бригады 3 армейского корпуса незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию и после двух пристрелочных выстрелов точными попаданиями уничтожил боевую машину пехоты и танк противника.

Танковые экипажи Южной группировки войск благодаря высокой мобильности и огромной огневой мощи успешно помогают уничтожать бронетехнику ВСУ как в ходе боя, так и с закрытых огневых позиций, а также поддерживают огнем штурмовые группы мотострелковых подразделений при ведении наступательных действий.

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