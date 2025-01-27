27.01.2025 (07:30)

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» залповым огнём поразили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Координаты цели были переданы расчету РСЗО «Ураган», который выдвинулся в район боевого применения и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по цели. Корректировку огня и точность попадания фиксировали операторы разведывательных БпЛА группировки.

В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО «Ураган», используя различные типы боеприпасов, поражают легкобронированную технику, живую силу и опорные пункты противника, находящуюся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена огневой позиции.

Использование РЗСО «Ураган» позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил.

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