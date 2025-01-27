27.01.2025 (06:30)
Расчеты 120 мм минометов группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области
Военнослужащие группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и технике ВСУ с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений.
В свою очередь, расчеты 120-мм минометов ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника. Военнослужащие создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.
Разведка постоянно передаёт новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по противнику.
У расчетов минометов буквально считанные минуты на занятие огневых позиций, вычисление исходных данных для стрельбы и, исходя из поставленных задач, ведения прицельного огня на подавление.
В этот раз расчеты 120-мм минометов отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» уничтожили группу пехоты, производившую ротацию на позициях, и расчеты станковых крупнокалиберных пулемётов ВСУ.
Данные объективного контроля с разведывательного БпЛА подтвердили уничтожения целей.
Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление.
Несмотря на то, что до позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, минометный расчет работает четко и профессионально.
После выполнения боевой задачи расчеты минометов в кратчайшие сроки провели маскировку орудия и оперативно убыли в укрытие.
Подобная боевая работа ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили, расчеты БпЛА. Задача – держать противника в постоянном напряжении.
Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.
Боевая работа расчетов орудий очень активная. Но никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.