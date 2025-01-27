27.01.2025 (06:30)

Расчеты 120 мм минометов группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты 120 мм минометов группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и технике ВСУ с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений.

В свою очередь, расчеты 120-мм минометов ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника. Военнослужащие создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

Разведка постоянно передаёт новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по противнику.

У расчетов минометов буквально считанные минуты на занятие огневых позиций, вычисление исходных данных для стрельбы и, исходя из поставленных задач, ведения прицельного огня на подавление.

В этот раз расчеты 120-мм минометов отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» уничтожили группу пехоты, производившую ротацию на позициях, и расчеты станковых крупнокалиберных пулемётов ВСУ.

Данные объективного контроля с разведывательного БпЛА подтвердили уничтожения целей.

Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление.

Несмотря на то, что до позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, минометный расчет работает четко и профессионально.

После выполнения боевой задачи расчеты минометов в кратчайшие сроки провели маскировку орудия и оперативно убыли в укрытие.

Подобная боевая работа ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили, расчеты БпЛА. Задача – держать противника в постоянном напряжении.

Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника.

Боевая работа расчетов орудий очень активная. Но никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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