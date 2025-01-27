27.01.2025 (06:00)

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский БпЛА в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский БпЛА в Херсонской области

В процессе несения боевого дежурства экипажи уничтожают различные типы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие воздушную разведку в районе сосредоточения российских войск и мирного населения, а также украинские ракеты и иностранные ракеты.

Боевая машина способна обнаруживать воздушные цели на расстояние до 20 км и высоте полёта до 5 км. Поражать зенитными ракетами цели до 10 км, со средней скоростью полета - 550м/с на максимальную дальность. Пушечное вооружение ЗСУ «Тунгуски» состоит из двух 30-мм зенитных двуствольных скорострельных автоматов. Темп стрельбы — 85 выстр./сек , что гарантирует эффективное поражение воздушных целей до 5 км.

«В простонародье она называется Тунгуска. Значит целесопровождение у ней от 20 км вот, эффективное поражение 10 км. Есть зенитные автоматы, максимальная дальность 4 км поражение цели. Довольно эффективная, может работать как в противовоздушных целях, так и по наземным целям. Отрабатывали много по каким целям. Значит «Фурии», «Валькирии», «Лелеки», «Бэкфайеры». В общем список большой. Одним словом, сбиваем все что летит» - рассказал командир расчёта с позывным «Фара»

Расчеты ЗРПК «Тунгуска» предназначены для защиты подразделений сухопутных войск на марше от различных средств воздушного нападения. Помимо воздушных целей, ЗРПК может уничтожать наземные и надводные цели. Огонь боевая машина может вести как с места, так и на ходу.

Чтобы небо в оставалось чистым, экипаж «Тунгуски» дежурит круглосуточно. Считанных минут достаточно расчёту, после получения команды на работу, выдвинуться в указанный квадрат и уничтожить цель.

Свою работу выполняют слаженно и профессионально, от мастерства расчёта зависят жизни бойцов на линии боевого соприкосновения, а также на территории проживания мирного населения.

За несение боевого дежурства, уничтожение вражеских целей и прикрытие воздушного пространства в районах дислокации Вооружённых Сил Российской Федерации расчет ЗРПК «Тунгуска» представлен к государственным наградам.

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