27.01.2025 (05:00)

Экипажи танков Т-72Б3 Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в н.п. Часов Яр в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-72Б3 Ивановских десантников уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в н.п. Часов Яр в ДНР

Танковые экипажи группировки войск «Юг», выполняющие боевые задачи в интересах Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям ВДВ, а также уничтожают укрытую живую силу противника в опорных пунктах районов с многоэтажной и промышленной застройками населенного пункта Часов Яр в ДНР.

Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ расположенных в промзоне и микрорайоне с многоэтажной застройкой в Часов Яре.

Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около пяти километров. Точными выстрелами было нанесено огневое поражение личному составу ВСУ, находившемуся в зданиях. Корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

Танки бьют по укреплениям противника в многоэтажных домах и цехах промзоны. Украинские боевики регулярно пытаются усилить свои подразделения для удержания рубежей, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления противника в городской застройке, скопления личного состава противника и его боевая техника, в том числе иностранного производства.

Танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности или из-за укрытия, что позволяет оставаться незамеченными.

Отработав по цели, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, усиленную динамическую защиту, а также дополнительный защитный каркас из решёток и цепей.

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