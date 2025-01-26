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26.01.2025 (23:00)

На военной базе ЮВО в Армении организованы патриотические киносеансы

В рамках реализации культурно-досуговых мероприятий для личного состава военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении организованы показы патриотических фильмов.

Просмотры в зале Культурно-досугового центра доступны для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, а также для учеников школы Министерства обороны России Федерации и юнармейцев.

Программа кинопоказов представляет собой разнообразный репертуар, охватывающий как шедевры советского кинематографа периода Великой Отечественной войны, так и достижения современного российского кинематографа, включая документальные фильмы.

Кинопоказы стали одним из самых популярных направлений досуга среди семей военнослужащих военной базы ЮВО в Армении. В 2025 году запланировано увеличение времени и количества киносеансов, а также творческих вечеров, когда в честь исторического события будут показаны несколько кинокартин.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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