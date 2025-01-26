26.01.2025 (10:00)
В Хабаровске юнармейцы организовали интерактивную викторину для школьников
В Хабаровске юнармейцы провели для учеников средней школы №47 имени Героя России В.А. Тамгина интерактивную викторину, посвященную обороне Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.
Викторина включала вопросы о важнейших событиях блокады, подвигах защитников города и повседневной жизни ленинградцев в те трудные времена. Ученики активно участвовали, отвечали на вопросы и узнавали много нового.
Инициатива юнармейцев направлена на развитие исторической грамотности и понимания значимости подвига жителей и защитников Ленинграда, чья стойкость и мужество стали символом самоотверженности и любви к Родине.
Метки: