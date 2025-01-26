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26.01.2025 (10:00)

В Хабаровске юнармейцы организовали интерактивную викторину для школьников

В Хабаровске юнармейцы провели для учеников средней школы №47 имени Героя России В.А. Тамгина интерактивную викторину, посвященную обороне Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.

Викторина включала вопросы о важнейших событиях блокады, подвигах защитников города и повседневной жизни ленинградцев в те трудные времена. Ученики активно участвовали, отвечали на вопросы и узнавали много нового.

Инициатива юнармейцев направлена на развитие исторической грамотности и понимания значимости подвига жителей и защитников Ленинграда, чья стойкость и мужество стали символом самоотверженности и любви к Родине.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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