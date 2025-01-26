26.01.2025 (11:00)
Юнармейцы Приморского края изготовили «Светлячки памяти», в память о ленинградцах, переживших блокаду
Юнармейцы из Приморского края в преддверии 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда изготовили «Светлячки памяти».
На уроках юным армейцам рассказали о том, что в первую блокадную зиму Ленинград лишился электроснабжения, погрузившись во тьму. Чтобы обезопасить передвижение во мраке, жители города использовали «светлячки» — броши со светоизлучающим слоем.
Подобно оригинальным «светлячкам», миниатюрные фонари не заметны с воздуха, но хорошо различимы в темноте, помогая предотвращать столкновения прохожих на узких ночных тротуарах. Стихию и непогоду эти самодельные маячки переносят легко, напоминая горожанам о стойкости и мужестве ленинградцев в годы войны.
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