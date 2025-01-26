26.01.2025 (09:00)

Штурмовики «крылатой пехоты» оттачивают свои навыки перед штурмовыми действиями в приграничных районах Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики «крылатой пехоты» оттачивают свои навыки перед штурмовыми действиями в приграничных районах Курской области

На полигоне в одном из приграничных районов Курской области личный состав штурмовых подразделений Тульских десантников оттачивают свои боевые навыки.

Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программа обучения дополнена с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Личный состав изучает и тренирует действия при перемещении в ходе боя в боевых тройках.

Особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке в лесистой местности, где десантники двигаются малыми группами. Во время ведения боя десантники прикрывают другой друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия.

Ежедневные занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

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