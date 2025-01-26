26.01.2025 (08:30)

Разведчики мотострелкового полка группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили расчет ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Разведчики мотострелкового полка группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили расчет ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Разведчики мотострелкового полка 58 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в ходе рейда обнаружили и уничтожили расчет ВСУ, замаскировавшийся в одном из районов Запорожской области.

Разведгруппы регулярно выходят на маршруты патрулирования с целью выявления целей противника, сбора информации о его перемещениях и скоплениях живой силы и техники.

В составе группы также работают снайперы, которые могут поразить цель на значительном удалении от группы.

Для нанесения поражения применяются дроны, в зависимости от характера цели могут быть осуществлены сбросы или применен дрон камикадзе.

«Работа идет у нас штатно, враг, он как закрепился так сидит, но в основном оттягивается. Мы их пытаемся продавить, так же мы собираем разведанные про них, работают группы снайперов, беспилотники, расчеты fpv, так же давим, работаем.

Да, это проходит каждый день (корректировка огня артиллерии), прямо регулярно, наводим на координаты, бьём врага. Буквально наверное, две недели назад обнаружили расчет ВСУ, в количестве пятнадцати человек, они окапывались, закрепиться хотели, и туда навели артиллерию, и молнию.

У них много оружия, вооружения, в основном польские минометы, очень много поставляют», - рассказал снайпер-разведчик с позывным «Ливанец».

Ежедневная кропотливая работа разведывательных подразделений позволяет более эффективно применять тяжелое вооружение, наносить удары по важным целям противника, не давая ему возможности осуществить свои планы.

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