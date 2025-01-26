26.01.2025 (08:00)

Штурмовики Южной группировки войск продолжают вытеснять противника на Кураховском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики Южной группировки войск продолжают вытеснять противника на Кураховском направлении СВО

Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают вытеснять противника на Кураховском направлении специальной военной операции, постепенно взламывая его оборону.

Российские военнослужащие развивают наступление, зачищая от украинских националистов лесополосы с опорными пунктами метр за метром. В это время же время командиры подразделений управляют ходом мотострелкового боя и огнем артиллерии с командного пункта, внося коррективы в работу бойцов исходя из оперативной обстановки. Операторы разведывательных БпЛА помогают управлять боем.

«Получили задачу выдвинуться и зачистить лесополосу. В составе одной из троек зашли в лесополосу. Было постоянное воздействие по нам БПЛА противника, минометы, но прошли достаточно спокойно. Впоследствии была задача – взять один из блиндажей, небольшой стрелковый бой и блиндаж забрали. При заходе контролировали наши БпЛА. Все стандартно – подошли, закидали гранатами, открыли огонь, увидели выбегающих оттуда людей, штурм закончили», - рассказал военнослужащий штурмового подразделения с позывным «Туляк».

Одной из особенностей данного штурма стало прикрытие оператором российского разведывательного дрона своих товарищей, осуществлявших зачистку лесополосы – оператор успешно произвел таран тяжелого промышленного коптера ВСУ с боекомплектом, чтобы не допустить нанесения ударов по работавшей на земле штурмовой группе.

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