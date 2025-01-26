26.01.2025 (07:30)
Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке
Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты. Противник понес серьёзные потери.
Штурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы fpv-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника.
Великая Новосёлка - последний на Южно-Донецком направлении крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ.
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