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26.01.2025 (07:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты. Противник понес серьёзные потери.

Штурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы fpv-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника.

Великая Новосёлка - последний на Южно-Донецком направлении крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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