26.01.2025 (07:00)
Подразделениями группировки войск «Центр» осуществлён штурм опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО
Перед проведением штурмовых действий операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» выявили и уничтожили основные огневые точки и позиции украинских боевиков.
Штурмовики мотострелкового батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» под прикрытием гранатометчика зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ, прикрывая друг друга в ходе боя военнослужащие уничтожили вражеские силы, не желавшие сдаться в плен. После чего штурмовики зачистили блиндажи, закрепились и продолжили дальнейшее продвижение.
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