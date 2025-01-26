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26.01.2025 (07:00)

Подразделениями группировки войск «Центр» осуществлён штурм опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Перед проведением штурмовых действий операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» выявили и уничтожили основные огневые точки и позиции украинских боевиков.

Штурмовики мотострелкового батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» под прикрытием гранатометчика зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ, прикрывая друг друга в ходе боя военнослужащие уничтожили вражеские силы, не желавшие сдаться в плен. После чего штурмовики зачистили блиндажи, закрепились и продолжили дальнейшее продвижение.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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