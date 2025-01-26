26.01.2025 (07:00)

Подразделениями группировки войск «Центр» осуществлён штурм опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделениями группировки войск «Центр» осуществлён штурм опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Перед проведением штурмовых действий операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» выявили и уничтожили основные огневые точки и позиции украинских боевиков.

Штурмовики мотострелкового батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» под прикрытием гранатометчика зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ, прикрывая друг друга в ходе боя военнослужащие уничтожили вражеские силы, не желавшие сдаться в плен. После чего штурмовики зачистили блиндажи, закрепились и продолжили дальнейшее продвижение.

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