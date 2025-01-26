26.01.2025 (06:30)

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового соединения группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО

Торжественное награждение личного состава мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» боевыми государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов специальной военной операции (СВО).

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим вручил командир мотострелкового полка Центрального военного округа подполковник Константин Ситников. Военнослужащие подразделения были награждены орденами «Мужества», медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, «Жукова», знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, а также ценными подарками и грамотами.

В завершение мероприятия командир полка поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр».

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