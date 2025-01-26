26.01.2025 (06:00)

Расчеты гаубиц Д-30 во взаимодействии с расчетом БпЛА «Орлан-10» общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, живую силу и технику ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты гаубиц Д-30 во взаимодействии с расчетом БпЛА «Орлан-10» общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, живую силу и технику ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно продолжают уничтожать живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции украинских боевиков.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

В этот раз в ходе воздушной разведки с применением беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10» было выявлено сосредоточение живой силы и техники противника на укрепленных позициях, замаскированных в лесополосе.

На кадрах, получив координаты целей, расчёты гаубиц оперативно подготовили орудия к стрельбе, произвели необходимые расчёты и с помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, успешно поразили цели.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций 122-мм осколочно-фугасными снарядами на дальности до 15 км.

Боевые характеристики гаубиц Д-30 позволяют артиллеристам наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также вести заградительный огонь для поддержки действий штурмовых отрядов. Кроме этого, высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления ВСУ

Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов, противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты орудий находятся на хорошо замаскированных огневых позициях. Для исключения обнаружения противником позиции оборудованы под землей ходами, сообщения и всем необходимым для выполнения боевой задачи.

В помощь бойцам – беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии. Их у военнослужащих в достатке.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице